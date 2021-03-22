Шатров рассказал, что стоит за словами об "абсолютной ненужности" "Спутника V" для ЕС

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что у ЕС нет необходимости в российской вакцине от коронавируса. В эфире радио Sputnik руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал заявление.

Радио Шатров рассказал, что стоит за словами об "абсолютной ненужности" "Спутника V" для ЕС

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что европейские страны вполне могут обойтись без российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По его словам, приоритет отдается вакцинам, "которые одобрены и производятся на европейской территории".

Ранее Бретон заявлял, что "Спутник V" является хорошей вакциной, но важно наладить ее производство в Евросоюзе.

В эфире радио Sputnik политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что в этих двух заявлениях еврокомиссара нет противоречия.

"В данном случае, когда он говорит о ненужности российской вакцины для Евросоюза, он не противоречит ранее сказанным словам, а пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Сейчас его устами говорит "Большая Фарма": развернулась серьезная конкуренция за большие рынки. ЕС – это огромный рынок: 500 миллионов граждан, значит, необходим миллиард доз вакцин. Сейчас четыре компании и так борются за европейский рынок. Пятую пускать туда и устраивать реальную конкуренцию им, наверное, не с руки. И Бретон сейчас выступает как представитель западных компаний, отстаивая, в первую очередь, их интересы. Сейчас развернулась серьезная конкуренция, поэтому бесконечно в ежедневном режиме поступает противоречивая информация. Сейчас институты ЕС проверяются на прочность. Думаю, страны, в первую очередь, будут отстаивать свои национальные интересы, и те страны, у которых хватит сил, добьются своего. Но некоторые страны готовы уже сдаться под этим давлением. Это серьезная история. Брюссель сейчас вспомнит о своих обязанностях, о своей ответственности перед крупными компаниями и перед США. Отчитывается он в первую очередь перед ними, а не перед странами – челнами ЕС. Думаю, мы еще в начале большого спектакля находимся. Не все так просто, и борьба только начинается", – считает Игорь Шатров.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Еврокомиссия одобрили применение в ЕС четырех препаратов: от Pfizer/BioNTech, oderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Однако это не помешало Венгрии и Словакии, входящими в ЕС, начать использовать у себя "Спутник V".