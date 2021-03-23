Такие обстоятельства: Хазириши о новых продуктах АЖД

О турпоезде, который в скором времени ожидают в Абхазии, об организации контейнерных перевозок и о других нововведениях, которые появятся в работе АЖД, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал помощник гендиректора РУП "Абхазская железная дорога" Октай Хазириши.

Радио Такие обстоятельства: Хазириши о модернизации АЖД

Делегация "Абхазской железной дороги" находилась в Москве по приглашению "Российских железных дорог". На встрече с представителями РЖД абхазская сторона презентовала новый проект - туристический поезд "Абхазский круиз", был также поднят ряд других вопросов, о которых в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал один из участников абхазской делегации - помощник гендиректора РУП "Абхазская железная дорога" Октай Хазириши.

Проект предусматривает, что Из Сочи в Абхазию будет отправляться круизный поезд. По пути следования он совершит три остановки: на станции Гагрыпш (Гагра), станции Псырцха (Новый Афон) и станции Кяласур (Сухум). Пассажиры поезда проведут по одному дню в Гагре, Новом Афоне и Сухуме. Ночевать же они будут в поезде. Туристам будут предложены интересные экскурсионные маршруты по достопримечательным местам Абхазии. Поезд будет охраняться. В нем будет вагон-ресторан.

Об этом, а также об организации контейнерных перевозок, об их актуальности, а также о подробности подключении АЖД к информационным системам ОАО "РЖД, слушайте в аудиофайле.