Такие обстоятельства: Джинджолия о законопроектах Минздрава

Депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал о проектах закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней и закона о донорской крови и ее компонентах.

Радио Такие обстоятельства: Джинджолия о законопроектах Минздрава

Представители Минздравов Абхазии и России в ходе онлайн-конференции обсудили вопросы реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства на основе гармонизации законодательства обеих стран. Представители российской стороны отметили, что надо начинать с разработки и принятия законопроектов об иммунопрофилактике инфекционных болезней, закона о донорской крови и ее компонентах. О том, какая работа ведется или велась абхазскими законодателями по созданию таких законов, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента, врач Алхас Джинджлия.

Джинджолия сообщил, что в Парламент закон об иммунопрофилактике пока еще не поступил, его ждут в ближайшее время.

"Законопроект об иммунопрофилактике идет первым в списке из-за волны коронавируса, на фоне ожидающейся вакцинации. Возникнут проблемы, с которыми мы столкнемся после начала вакцинационной кампании. Будем порасторопнее, рассмотрим законопроект и примем. Думаю, и кампания пройдет легче", - отметил врач.

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