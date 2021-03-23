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Такие обстоятельства: Джинджолия о законопроектах Минздрава

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210323/1032067885/Takie-obstoyatelstva-Dzhindzholiya-o-zakonoproektakh-Minzdrava-.html

Депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал о проектах закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней и закона о донорской крови и ее компонентах.

Радио
Такие обстоятельства: Джинджолия о законопроектах Минздрава

Представители Минздравов Абхазии и России в ходе онлайн-конференции обсудили вопросы реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства на основе гармонизации законодательства обеих стран. Представители российской стороны отметили, что надо начинать с разработки и принятия законопроектов об иммунопрофилактике инфекционных болезней, закона о донорской крови и ее компонентах. О том, какая работа ведется или велась абхазскими законодателями по созданию таких законов, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента, врач Алхас Джинджлия. 

Джинджолия сообщил, что в Парламент закон об иммунопрофилактике пока еще не поступил, его ждут в ближайшее время.

"Законопроект об иммунопрофилактике идет первым в списке из-за волны коронавируса, на фоне ожидающейся вакцинации. Возникнут проблемы, с которыми мы столкнемся после начала вакцинационной кампании. Будем порасторопнее, рассмотрим законопроект и примем. Думаю, и кампания пройдет легче", - отметил врач.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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