Морозов о сборах "Зенита" в Абхазии: ничего, кроме благодарности

Радио Тренер "Зенита" о сборах в Абхазии: ничего, кроме благодарности

Футболисты детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит" 19 марта приехали в Абхазию на тренировочные сборы.

На 27 марта запланировано торжественное открытие филиала Академии в Абхазии. Об этих событиях и впечатлениях от пребывания в республике, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор центра повышения квалификации тренеров клуба Сергей Морозов.

"Мы впервые вывозим в Абхазию нашу Академию. Мы вывозим практически всю академию, за исключением самых старших возрастов. Пока у нас самые приятные впечатления. Нас великолепно приняли. Нам предоставили удобное время для тренировок на двух стадионах. Кроме слов благодарности Абхазии мы ничего не можем сказать. Очень довольны", - сказал Морозов.

Сергей Морозов отметил, что, на его взгляд, в Абхазии недостаточно спортивных сооружений.

"Конечно, хотелось бы иметь их больше и поля уже более высокого качества, чем есть. Есть люди, которые ухаживают за полями, видно, что они прилагают все усилия, чтобы содержать в порядке эти спортсооружения. Они в хорошем состоянии, но количества явно недостаточно. Потому что мы приехали, и уже местным мальчишкам приходится заниматься или в ранее время, или после нас, после 19 часов. Пара стадионов еще бы не помешала. Большее количество стадионов и качество полей в первую очередь не повредило бы абхазским мальчишкам и футболистам старшего возраста. Мы приезжали сюда в конце прошлого года, чтобы увидеть, какие возможности нам может предоставить абхазская сторона, мы убедились, что возможности и условия нас устраивают. Надеюсь, что после нашего приезда и у вас (в Абхазии – ред.) резко возрастет число не только футболистов, но и спортсменов, представляющих другие виды спорта. Я в этом уверен. В осенние каникулы мы тоже планируем только Абхазию. Пока у нас других планов нет", - подчеркнул Морозов.

В сентябре 2020 года 27 тренеров из Абхазии прошли обучение на курсах, организованных академией футбольного клуба "Зенит". Набирать в команды будут детей с шести и до 13 лет. Футболисты будут бесплатно получать экипировку, мячи и все необходимое оборудование для проведения полноценной тренировки.