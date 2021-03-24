Такие обстоятельства: Ахуба о лаборатории молекулярной диагностики в АГУ

Завкафедрой экспериментальной биологии и медицины биолого-географического факультета АГУ, кандидат биологических наук Лариса Ахуба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о возможностях новой научно-диагностической учебной лаборатории молекулярной диагностики при вузе.

Радио Такие обстоятельства: Ахуба о лаборатории молекулярной диагностики в АГУ

На базе кафедры "Экспериментальная биология и медицина" биолого-географического факультета АГУ организована научно-диагностическая учебная лаборатория молекулярной диагностики. О целях и учебном процессе в лаборатории рассказала заведующая кафедрой экспериментальной биологии и медицины биолого-географического факультета АГУ, кандидат биологических наук Лариса Ахуба.

"Образование бросает новые вызовы, в образование входят новые технологии, и лабораторная диагностика не является исключением. Для получения образования в этой области необходимо все больше нового оборудования. Благодаря проекту ООН "Горизонты", мы смогли организовать лабораторию по таким направлениям, по которым ранее нашим студентам и выпускникам приходилось выезжать, обучаться работать на таком оборудовании. Мы могли себе позволить только теоретический базовый курс. Сегодня мы можем дать полноценное образование в области лабораторной диагностики", - рассказала Ахуба.

Как отметила Лариса Ахуба, обучаться в этой лаборатории смогут не только студенты, но и действующие лаборанты, что позволит обеспечить для них непрерывное медицинское образование.

"Потребность в лаборантах растет. С этим мы столкнулись сегодня, во время пандемии. Штат СЭС был увеличен в три раза. Естественно, сотрудники не были обучены. Если бы на тот момент мы могли бы себе позволить, чтобы процесс обучения шел отдельно от процесса работы этой лаборатории, они бы смогли быстрее приступить к работе", - сказала Лариса Ахуба.

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