Светов: ЕС не покидает ощущение, что Россия нуждается в нем больше

Президент России Владимир Путин считает, что отношения между Москвой и Брюсселем являются неудовлетворительными из-за неконструктивной линии партнеров. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов высказал мнение, что в ЕС как будто не слышат предложений России.

Радио Светов: ЕС не покидает ощущение, что Россия нуждается в нем больше

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал "неудовлетворительными" отношения между Россией и Евросоюзом, сложившиеся из-за "неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что в ЕС все конструктивные предложения России по восстановлению отношений воспринимают как просьбу.

"В ЕС никак не могут отделаться от ощущения, что в нормальных отношениях Россия якобы нуждается больше, чем Евросоюз. Ведь смысл всех санкций, которые вводит ЕС, заключается в том, что они, мол, могут заставить Россию вести себя так, как они считают нужным. Мы объясняем, что санкции не влияют на нашу позицию по тем вопросам, которые мы считаем принципиальными. И в некотором роде это напоминает разговор с глухими, с людьми, которые не слышат, что им конкретно говорят. Поэтому, боюсь, толку не будет. Все опять будет воспринято так, что это надо нам, а они еще посмотрят, реагировать или нет", - сказал политолог.

По его мнению, то, что здравый смысл восторжествует и придет понимание, что нормальные отношения России и Европейского союза нужны и той, и другой стороне, наступит очень нескоро.