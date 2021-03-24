Что важно знать о туберкулезе, какова картина заболеваемости в Абхазии и о том, какие меры профилактики проводятся, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель директора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова.
Такие обстоятельства: Маркова о ситуации с туберкулезом в Абхазии
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. С начала года в Абхазии включено в программу по лечению "активного туберкулеза" 85 человек. В сравнении с предыдущими годами количество зарегистрированных больных уменьшилось, но это связано не с тем, что ситуация с инфицированными улучшилась, а с тем, что люди, стыдясь данного заболевания, лечатся за пределами республики, считает заместитель директора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова.
Совещание вице-премьера, министра экономики с руководством"Черноморэнерго" и представителями районных филиалов, на котором обсуждались проблемы в энергосфере Абхазии, состоялось в Сухуме в среду 24 марта.