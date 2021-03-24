Такие обстоятельства: Маркова о ситуации с туберкулезом в Абхазии

Что важно знать о туберкулезе, какова картина заболеваемости в Абхазии и о том, какие меры профилактики проводятся, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель директора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова.

Радио Такие обстоятельства: Маркова о ситуации с туберкулезом в Абхазии

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. С начала года в Абхазии включено в программу по лечению "активного туберкулеза" 85 человек. В сравнении с предыдущими годами количество зарегистрированных больных уменьшилось, но это связано не с тем, что ситуация с инфицированными улучшилась, а с тем, что люди, стыдясь данного заболевания, лечатся за пределами республики, считает заместитель директора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова.

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