Чанба о незаконном потреблении электроэнергии в Абхазии: нужно усиливать санкции

Почему не удается снизить потребление электроэнергии в Гагрском районе, как там борются с незаконными подключениями, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела сбыта "Черноморэнерго" по Гагрскому району Алхас Чанба.

Радио Чанба о незаконном потреблении электроэнергии в Абхазии: нужно усиливать санкции

В "Черноморэнерго" прошло совещание вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган с руководством и представителями районных филиалов предприятия. На совещании Озган подчеркнула, что самая плохая ситуация с сокращением потребления электроэнергии в Гагрском, Сухумском, Гудаутском районах и в столице.

В течение трех последних месяцев было выявлено около 40 крупных майнинговых ферм, которые были обесточены и по ним составлены соответствующие акты, проинформировал Чанба в эфире радио.

"Проблемы с нагрузками все еще сохраняются, так как в частных домовладениях тоже установлено оборудование. В соответствии с приказом генерального директора проводятся проверки на законность подключения всех домовладений и других коммерческих объектов, то есть законность подключения к трехфазному току и проверка наличия приборов учета в этих домах. Ведется двойная работа – это выявление незаконного подключения, наличие приборов учета и при обнаружении майнингового оборудования тоже принимаются меры", - сказал Чанба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Сотрудники ЧЭ не имеют право изымать оборудование, что составляет сложность в работе, потому как есть вероятность, что оборудование продолжит работу после нашей проверки, подчеркнул Чанба.

"В наши полномочия входит составление актов, отключение оборудования, пломбировка. Дальше все материалы отправляются в центральный аппарат ЧЭ, который в свою очередь передает эти материалы в Энергонадзор и принимает меры секционного характера. На практике видно, что меры наказания нужно усиливать за незаконное потребление электроэнергии, меры не совсем сильные, и они мало способствуют", - подчеркнул Чанба.