Нарышкин о "Диктанте Победы": цель – отстоять незыблемость исторической правды

Радио Нарышкин о "Диктанте Победы": цель – отстоять незыблемость исторической правды

Акция по сохранению исторической памяти "Диктант Победы" в этом году пройдет 29 апреля, вопросы будут приурочены к 80-летию начала войны и трагическим событиям первых военных лет, а также юбилеям великих полководцев Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Работа над вопросами к диктанту сейчас завершается, как и прежде, участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий, в них будет также затронута тема преступлений гитлеровцев на оккупированных территориях Советского Союза, рассказал глава общественного совета проекта "Историческая память", председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Главная цель этой акции ― отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении победы Советского Союза, советского народа над фашистской Германией", ― отметил Нарышкин.

По его словам, в последнее время интерес к диктанту заметно вырос, и в этом есть "стремление людей разного возраста, разных национальностей и профессий отдать дань поколению победителей и принять участие в большом и благородном проекте".

Написать диктант в нынешнем году, как и ранее, можно будет не только в городах и малых населенных пунктах России, но также во многих странах постсоветского пространства, в дальнем зарубежье и в онлайн-формате.

Международная историческая акция "Диктант Победы" позволяет ее участникам проверить свои знания о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн. Диктант впервые состоялся в 2019 году, тогда в нем участвовали более 150 тысяч человек. В минувшем году, несмотря на пандемию, площадки для проведения диктанта были созданы в 77 странах, всего диктант писали более миллиона человек.