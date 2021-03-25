Политолог: ответ России Западу - это поворот на Восток

Глава европейской дипломатии Жозеп Борель призвал страны НАТО к обсуждению каналов связей с Россией, одновременно назвав РФ "опасным соседом". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Константин Блохин, в отношении планов Запада не стоит строить иллюзий.

Радио Политолог: ответ России Западу - это поворот на Восток

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Россию "опасным соседом", с которым в то же время необходимо поддерживать контакт по важным темам.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин поделился мнением по поводу планов Запада в отношении России.

По его словам, Запад открыто заявляет о политике сдерживания России, оговариваясь, что готов к сотрудничеству только в тех областях, которые отвечают интересам Запада. В этой связи, по мнению американиста, России следует пересмотреть свои отношения с Западом, исходя из своих национальных интересов.

"Очевидно, что Запад взял курс на форсирование политики "сдерживания" в отношении России: нас будут испытывать на прочность по всему периметру наших границ, на международной арене, где представлены наши интересы. Например, будет усиливаться активность США и их союзников по НАТО в Черном море. США будут пытаться дестабилизировать обстановку изнутри. Так как прямое военное столкновение исключается американскими экспертами, поэтому будут пытаться делать ставку на подрыв российской государственности изнутри… Это и гонка вооружений, и санкционное давление, и демонизация России", – сказал Константин Блохин.

По его мнению, все это Запад будет пытаться применить в отношении России, поэтому иллюзий быть не должно.

"Американские эксперты открытым текстом пишут, что США находятся в состоянии новой холодной войны с Россией – зайдите на сайт американского совета по международным делам, там есть доклад "Сдерживая Россию", где это написано. Поэтому никаких иллюзий быть не может. И нашим ответом должен быть поворот на Восток, усиление сотрудничества и партнерства с Китаем, что как раз и происходит", – заключил Константин Блохин.