Чеха рассказал об итогах регистрации отборочной кампании в вузы России

В этом году для поступления в российские высшие учебные заведения для Абхазии выделено 52 квоты, в прошлом году было 50. Регистрация претендентов на обучение в российских вузах проходила до 15 марта.
"Мы констатируем значительный интерес абитуриентов к обучению в России. Всего около 250 заявок на данный момент. Из них 115 заявок в режиме обработки. Есть необходимость доработать анкеты тем кандидатам, которые не доработали. Чисто технически такие анкеты мы можем принимать до 26 марта, до 18:00. Потом уже система регистрации просто не будет пропускать недоработанные анкеты", - сообщил Чеха.
Руководитель Россотрудничества в Абхазии рассказал, по каким специальностям самое большое количество претендентов, а какие оказались не востребованы.
Подробности в аудиофайле.