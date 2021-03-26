Такие обстоятельства: врач Абухба и родительница Котова о вакцинации детей

Почему некоторые родители боятся делать прививки детям, какие последствия могут быть, если число антипрививочников будет расти, об этом в эфире радио Sputnik рассказали главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба и родительница, журналист Марианна Котова.

Радио Такие обстоятельства: врач Абухба и родительница Котова о вакцинации детей

По информации главврача Сухумской детской поликлиники, за 2019 год по Сухуму было привито 4 500 детей из 11 000, стоявших на учете.

"Мы стоим перед опасностью вакциноуправляемой эпидемии, прежде всего кори, дифтерии, коклюша. Мы после провала в 2020 году по вакцинации стоим перед реальной опасностью", - подчеркнула Абухба.

По мнению родительницы, подход к прививкам в Абхазии не совсем правильный.

"Здесь делают прививки всем, если только у ребенка нет соплей, нет температуры, но бывают и другие проблемы, которые не видны невооруженным глазом", - отметила Котова.

Говоря об осмотре ребенка перед прививкой, главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба сказала, что в столице введен скрининг новорожденных, который позволяет узнать, можно ли делать ребенку прививку.

"В месяц делается скрининг, УЗИ органов брюшной полости, осматривает невролог и так далее. Делается комплексная оценка новорожденного, и невролог может написать о временном отводе. В три месяца, когда ребенок придет к нам на прививку, весь перечень обследования у нас уже есть. Противопоказанием является острое инфекционное заболевание и прогрессирующее заболевание нервной системы", - подчеркнула Абухба.

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