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© Foto / facebook / Кирилл Коктыш

Политолог: Россия в отличие от ЕС отказывается быть вассалом США

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Доцент кафедры политической теории Кирилл Коктыш считает, что озвученные госсекретарем США Блинкеном и главой евродипломатии Боррелем условия, при которых диалог Запада с Россией возможен, по сути является требованием принять существующий порядок, с доминированием США.

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Политолог: Россия в отличие от ЕС отказывается быть вассалом США

Член совета Ассоциации политических экспертов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш уверен, что конфронтация Запада по отношению к России вызвана тем, что Россия не хочет быть вассалом и, по сути, устраивает бунт против существующего порядка, когда США пытаются вернуть себе роль мирового лидера.

"США запкрепляют за собой право на Европу как на зону своего эксклюзивного влияния, а Россия своим поведением показывает, насколько все запущено, оказывается тем мальчиком, который говорит: "а король-то голый", - отметил Коктыш в эфире радио Sputnik.

Эксперт отмечает, что в конфронтацию с Россией входит именно Евросоюз, а не Европа, потому что Боррель хоть и является главой европейской дипломатии, но он не может приказывать министрам иностранных дел европейских государств, он может только давать рекомендации.

По мнению Коктыша, США и ЕС не допускают равного партнерства, допуск возможен только на их условиях, а это означает, что ни России, ни Китаю там нет места.

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