Спицын: информационная война вынуждает рассекречивать архивы Великой Отечественной

Радио Спицын: информационная война вынуждает рассекречивать архивы Великой Отечественной

По его словам, это необходимо для того, чтобы противостоять информационным вбросам, целью которых является переписать историю Победы над фашизмом.

По мнению Спицына, в особенности в последнее время попытки переписать историю ВОВ превратились в самую настоящую информационную войну. В частности, западные страны пытаются принизить роль советского народа в победе над фашизмом, а также замолчать зверские преступления нацистов, совершенные в годы Великой Отечественной.

"Понимаете, идет информационная война, в том числе и по поводу Второй мировой войны, по поводу ее итогов и по поводу пересмотра ее итогов. Используются в этой войне разные аргументы и факты. И, я думаю, в данном случае, в условиях роста этих пронацистских настроений, рассекречивая архивы, мы просто хотим получить лишний козырь в этой информационной войне", - сказал историк в эфире радио Sputnik, публицист Евгений Спицын.

При этом он отмечает, что работа по поиску нацистских преступников не прекращалась ни на минуту с первых дней после окончания Великой Отечественной войны, и занимались ей как МВД и прокуратура, так и Комитет госбезопасности. Просто в то время она широко не афишировалась и предавалась гласности лишь тогда, когда кого-то из нацистов находили и предавали суду.

"Сейчас, в условиях информационной войны, когда вбрасывается огромное количество лживой информации, мы выдвигаем свои контраргументы. Причем не голословного порядка, а документально зафиксированные", - уточнил Спицын.

По его мнению, такая позиция позволит сохранить историческую правду и не даст возможности переписать истинную историю. Более подробно об этом слушайте в аудиофайле.