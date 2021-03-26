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Хагба: все здоровые силы Абхазии должны работать на стабильность и развитие страны

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О политических событиях в Абхазии за последние годы, к каким последствиям они привели и как отразились на государственности, свое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Беслан Хагба.

Радио
Хагба: все "здоровые" силы Абхазии должны работать на стабильность и развития страны

Республиканская общественная организация "Аидгылара" обратилась к президенту с предложением дать объективную политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой власти, имевшим место с 2004 года, и объявить политическую амнистию. Такое решение, по мнению представителей организации, будет способствовать внутриполитической стабильности в Абхазии.

"За последние годы в Абхазии произошли очень печальные политические события, которые не способствует укреплению государственности Абхазии. Мы не смогли создать стабильную политическую систему, стабильность власти, порядка власти и порядка преемственности власти, ведь это один из главных критериев государственности страны. Абхазия - маленькая страна, казалось бы, в такой стране после войны народ должен был солидаризироваться вокруг власти, чтобы страна начала развиваться, укреплять государственность, и такой шанс появился после признания государственности, суверенитета, а страна пошла совершенно по другому пути, по пути нестабильности, борьбы за власть", - отметил Хагба.

По словам политолога, политическая практика за последние годы демонстрирует борьбу за власть, и это главная проблема Абхазии.  

"Это очень печально, и всячески надо постараться, чтобы все здоровые силы, политические силы Абхазии, работали на страну, чтоб вернуть авторитет власти и обеспечить политическую стабильность, чтобы страна начала развиваться", - отметил политолог в эфире радио Sputnik Абхазия.

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