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Такие обстоятельства: Лазба об инвентаризации энергосистемы Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210326/1032093072/Takie-obstoyatelstva-Lazba-ob-inventarizatsii-energosistemy-Abkhazii-.html

Начальник управления сбыта РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, на что направлена инвентаризация всей системы энергопотребления республики и как она отразится на гражданах страны.

Радио
Такие обстоятельства: Лазба об инвентаризации энергосистемы Абхазии

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган поручила "Черноморэнерго" подготовить актуальную информацию по всем категориям потребителей в рамках "Масштабной инвентаризации всей системы энергопотребления Республики Абхазия". Подробности об этом сообщил начальник управления сбыта РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба.  

По его словам, поручение вице-премьера подразумевает предоставление актуальной информации по всем категориям, по их количеству.

"Все это необходимо для расчета и определения необходимых назревших мер по упорядочению учета на территории Абхазии, для пересмотра некоторых позиций. В данном случае речь идет о категории потребителей, пользующихся 50-процентной льготой по оплате за электроэнергию", - сказал Лазба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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