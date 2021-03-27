Смена часовых поясов: чем опасны переход на летнее время и джетлаг

Объясняли и комментировали Елена Лондарь, HR-эксперт компании HeadHunter, консультант премии HR-бренд, и Михаил Полуэктов, доктор медицинских наук, сомнолог, заведующий лабораторией сна Сеченовского университета.
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Уже десять лет как в России не переводят часы на летнее и зимнее время. Как и кому мешал этот переход? Что изменилось после его отмены? Почему перевод стрелок на летнее и зимнее время напоминает джетлаг? Как связаны часовые пояса и нарушения сна?
Объясняли и комментировали Елена Лондарь, HR-эксперт компании HeadHunter, консультант премии HR-бренд, и Михаил Полуэктов, доктор медицинских наук, сомнолог, заведующий лабораторией сна Сеченовского университета.
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Тренировочные сборы детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит" продлятся в Абхазии до 31 марта.
Севший на мель гигантский контейнеровоз полностью перекрыл Суэцкий канал, заблокированы почти 200 танкеров и сухогрузов.
Воспоминаниями об уникальном абхазском народном артисте и композиторе Константине Ченгелия, чьи мелодии по-прежнему вызывают живой отклик в душе слушателя, делятся его ученики и коллеги.
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