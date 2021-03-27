Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки

Для любого ребенка жизненно важно отстоять свою честь в словесной перестрелке. Поэтому почти все дети знают (а взрослые до сих пор помнят!) дразнилки и колкие ответы на обзывательства.

Радио Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда: как появляются дразнилки

Как возникают дразнилки? Почему "говядина" прицепилась к "жадине", а "курица" к "помаде"? Что общего у безобидных детских дразнилок и древних обрядовых проклятий?

Детские дразнилки недавно вспомнил и президент Владимир Путин, отвечая на заявления Джо Байдена (тот на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает). Комментируя эти слова, российский президент сказал: "Вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, исходя из этого, оцениваем его действия и даем оценку вообще."

Как появились "антидразнилки-ответки", как например "говоришь на меня - переводишь на себя"? И какова психологическая основа такого фольклора - в эпизоде подкаста "Как это по-русски".

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