"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах

Почему анаболические стероиды можно сравнить с наркоманией? И есть ли люди, которым, наоборот - врачи прописывают такие препараты? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова" , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
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