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"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах

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Sputnik Абхазия
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Ходишь в зал, но "тело Аполлона" не появляется, а потом тренер советует "отличные укольчики" - и через месяц бицепс вырастает, но начинаются проблемы. Правда, что стероиды вызывают бесплодие и онкологию? Неужели большинство налитых мышцами "качков" живут на препаратах?

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"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах

Почему анаболические стероиды можно сравнить с наркоманией? И есть ли люди, которым, наоборот - врачи прописывают такие препараты? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова" , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

03:00 "Темная сторона" стероидов

05:10 Что дают инъекции гормона роста ( и как они могут приводить к онкологии)

06:50 Как от гормонов страдает детородная функция

08:55 "Сердце изнутри зарастает мясом"

09:25 Есть ли ситуации, когда стоит назначить такую терапию

12:00 Как у мужчин из-за эстрадиола начинает расти женская грудь

13:30 Почему у славянских мужчин и у латиноамериканцев будет разная реакция на гормоны

15:00 Правда ли, что большинство профессиональных спортсменов "сидят" на таких препаратах

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Темы:
Подкасты РИА (506)

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