Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках

Геном человека содержит около 3 миллиардов “символов”. Сколько из них мы уже расшифровали и изучили? Как анализ генома определяет риск наследственных заболеваний, наличие патогенов, паразитов и поглощённых в утробе близнецов?

Радио Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках (копия)

Если тест ДНК может вычислить болезнь и вероятную внешность ребёнка - должно ли это влиять на выбор о заведении детей?

Это и многое другое объяснял и комментировал Андрей Афанасьев - физик и биоинформатик, разработчик лекарств, руководитель направления в отделе R&D компании "Петровакс".

Мы раньше обсуждали похожие темы - например, в эпизодах "IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены" и "Генетические эксперименты над эмбрионами".

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