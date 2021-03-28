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"Надо любить маму, а я не могу": что делать с обидой на родителей

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Как быть, если вы не чувствуете любви к родителям (и ругаете себя за это, ведь "маму надо любить")? Должно ли это чувство быть заложено в нас "биологически"? И что, если вы поняли, что сами становитесь "чудовищем" по отношению к собственным детям?

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"Надо любить маму, а я не могу". Что делать с обидой на родителей

В каком возрасте в нас формируется любовь (именно любовь, а не привязанность!) к родителям? Что делать, если в 35-40 лет вы не можете забыть старую обиду на маму или папу? Рассказывают эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и детский и семейный психолог, педагог Катерина Демина.
02:12 Каковы биологические основы у чувств между ребенком и родителями
03:30 В каком возрасте у ребенка появляется чувство любви
10:17 Какие ошибки совершают родители в момент, когда подросток начинает не соглашаться с ними
14:48 Старые обиды на родителей: что с ними делать
19:45 Родители признали, что вели себя неправильно. Как дальше выстраивать отношения?
22:45 "Мама хочет, чтобы с ней поговорили на кухне, а ты ей присылаешь шофера с продуктами". Почему заботу ценят тогда, когда на нее был запрос
24:00 "Проходит семейный обед, а потом девушку рвёт, потому что все время говорили о том, какая она неудачница"
25:00 "Ловушка всемогущества". Почему при плохих отношениях смерть родителя переживается тяжелее, чем при хороших
26:05 Как несчастливые отношения с родителями сказываются на наших отношениях с собственными детьми
29:00 "Невозможно простить того, кто об этом не просит". Можно ли не прощать родителей
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Подкасты РИА (507)

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