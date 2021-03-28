19:02 28 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.76
  • EUR89.26
Поиск
Рубрика Не верю
© Sputnik

В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210328/1032101796/V-tyurmu-za-repost-kak-rabotayut-zakony-o-feykakh-v-RF-i-drugikh-stranakh-.html

Новый закон о фейках: о чем он и как его не нарушить. Могут ли наказать за старые посты? Лайфхак от эксперта: как безопасно сделать репост.

Радио
В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах

Почему современные законы почти всех государств часто не способны контролировать соцсети. Комментарии по паспорту и борьба с Deep Fake на уровне Пентагона. Рассказывает директор факультета права ВШЭ.

Об особенностях законодательства разных государств, мерах по борьбе с фейками и многом другом рассказала руководитель Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

1:00 Какая страна первой начала бороться с фейками на законодательном уровне и почему старые законы не работают. Когда в России обратили внимание на проблему.

5:50 Как работает закон РФ о борьбе с распространением фейков. Добровольно-принудительное саморегулирование на примере Германии.

12:35 Если пользователь не знал, что он репостит фейковую информацию, его накажут? Как отличаются наказания за фейки в разных странах: история про бедного туриста в Малайзии.

19:25 Если соцсеть международная, должна ли она подчиняться законам каждого государства, или только того, где юридически находится? Пример с Европейским судом.

23:46 "Несколько лет назад я репостнул пост с фейковой новостью. Меня посадят?". Могут ли привлечь к ответственности за старые посты.

26:15 Как обезопасить себя и не нарушить новый закон о фейках. Почему важно не путать его с кибербуллингом и законом о ложной информации, связанной с коронавирусом.

28:20 Кибердружины, тюремный срок за посещение запрещенных сайтов, комментарии по паспорту, смс-идентификация и другие примеры борьбы с фейками в разных странах мира.

37:01 Пентагона против Deep Fake. Международные конкурсы для разработчиков и боты в Telegram, способные раздеть любую женщину (виртуально).

39:26 Мошеннический розыгрыш, в который привлекали фейковым видео с Дудем и сервис для бесплатной проверки изображений на подлинность.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Российские морпехи овладели "секретным оружием" Крайнего Севера
Максим Горький родился 150 лет назад
Максим Горький: факты из жизни
Аварии, погибшие и раненые: статистика ДТП в Абхазии с 1990 года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться