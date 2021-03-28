В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах

Новый закон о фейках: о чем он и как его не нарушить. Могут ли наказать за старые посты? Лайфхак от эксперта: как безопасно сделать репост.

Радио В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах

Почему современные законы почти всех государств часто не способны контролировать соцсети. Комментарии по паспорту и борьба с Deep Fake на уровне Пентагона. Рассказывает директор факультета права ВШЭ.

Об особенностях законодательства разных государств, мерах по борьбе с фейками и многом другом рассказала руководитель Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

1:00 Какая страна первой начала бороться с фейками на законодательном уровне и почему старые законы не работают. Когда в России обратили внимание на проблему.

5:50 Как работает закон РФ о борьбе с распространением фейков. Добровольно-принудительное саморегулирование на примере Германии.

12:35 Если пользователь не знал, что он репостит фейковую информацию, его накажут? Как отличаются наказания за фейки в разных странах: история про бедного туриста в Малайзии.

19:25 Если соцсеть международная, должна ли она подчиняться законам каждого государства, или только того, где юридически находится? Пример с Европейским судом.

23:46 "Несколько лет назад я репостнул пост с фейковой новостью. Меня посадят?". Могут ли привлечь к ответственности за старые посты.

26:15 Как обезопасить себя и не нарушить новый закон о фейках. Почему важно не путать его с кибербуллингом и законом о ложной информации, связанной с коронавирусом.

28:20 Кибердружины, тюремный срок за посещение запрещенных сайтов, комментарии по паспорту, смс-идентификация и другие примеры борьбы с фейками в разных странах мира.

37:01 Пентагона против Deep Fake. Международные конкурсы для разработчиков и боты в Telegram, способные раздеть любую женщину (виртуально).

39:26 Мошеннический розыгрыш, в который привлекали фейковым видео с Дудем и сервис для бесплатной проверки изображений на подлинность.

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