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Дополнительное время: Кураскуа о становлении и развитии каратэ в Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210328/1032101837/Dopolnitelnoe-vremya-Kuraskua-o-stanovlenii-i-razvitii-karate-v-Abkhazii--.html

Журналист, спортсмен, тренер каратэ, Юрий Кураскуа в эфире радио Sputnik рассказал, как он стал заниматься каратэ, о японском методе принятия учеников, и о том, что заставило сухумского парня носить головной убор.

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Дополнительное время: Кураскуа о становлении и развитии каратэ в Абхазии

28 марта свой 70 летний юбилей отмечает Юрий Кураскуа. Спортсмен уже 45 лет занимается каратэ и практикует йогу.

"В 1976 году, когда я узнал, что мой двоюродный брат, Валерий Кураскуа занимается каратэ, а это было время, когда нельзя было заниматься боевыми видами искусств, я пошел на каратэ. Меня принимали 5 раз. Оказалось, это был обыкновенный японский метод принятия учеников. Сейчас лично я иногда применяю этот метод. Если ты хочешь заниматься, ты придешь в первый, во второй, в третий, в четвертый раз. Тебе будут отказывать, но в очередной раз скажут, заходи в зал. Значит у тебя есть потребность и сердце горит. Так меня проверяли. Я горжусь, что попал в первую группу, так называемых, пионеров карате в Абхазии", - отметил Кураскуа.

Первые ученики по каратэ у Кураскуа появились еще до войны.

"Мы не набирали их, люди сами приходили и просили. Потребность заниматься карате осталась и до сих пор. У меня есть ученики, я никого не агитирую, потому что все должно идти от сердца", - подчеркнул Кураскуа.

Подробности слушайте в аудиофайле.        

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