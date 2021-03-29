Гражданин и начальник: Осия о Едином коммутационном центре

Заместитель председателя Госкомитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Дмитрий Осия в эфире радио Sputnik рассказал о возможностях формирования в Республике единой системы документооборота и о целях создания Единого центра коммутации.

Радио Гражданин и начальник: Осия о едином коммутационном центре

На коллегии Госкомитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию, ведя разговор о том, что в Абхазии создан единый коммутационный центр, обсуждали создание возможностей формирования системы электронного документооборота. Подробности об этих проектах в студии радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Дмитрий Осия.

Он напомнил, что Единый центр коммуникации предусмотрен законом республики о связи, и его строительство и реализация является обязательным.

"Он представляет собой технический комплекс, который будет реализован на базе государственного оператора связи для возможности маршрутизации разнородного трафика как внутри Абхазии, так и за ее пределами. Это будет своеобразный узел, через который будут проходить основные коммуникации нашей страны. Государству необходимо иметь определенные возможности контроля и независимости от коммерческих операторов", - рассказал Осия.

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