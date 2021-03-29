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Нетрудный возраст: легкоатлет Дамир Хмаил о занятиях спортом и успеваемости в школе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210329/1032106721/Netrudnyy-vozrast-legkoatlet-Damir-Khmail-o-zanyatiyakh-sportom-i-uspevaemosti-v-shkole.html

Юный легкоатлет Дамир Хмаил рассказал в эфире радио Sputnik о том, кем планирует стать в будущем, какими видами спорта увлекается, о мечте, которую воплотит в жизнь, заработав много денег.

Радио
Нетрудный возраст: легкоатлет Дамир Хмаил о занятиях спортом и успеваемости в школе

12-летний легкоатлет Дамир Хмаил стал победителем в забеге "BITSA RUN" на дистанции в пять километров. Забег прошел в Москве 6 марта. Дамир бежал по трассе, покрытой льдом, при температуре -11 градусов. Он стал четвертым в абсолютном зачете среди взрослых и улучшил свой рекорд на 40 секунд. Тренером юного спортсмена является его бабушка, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Абхазии Лолита Назарс.

"…Я не устаю от уроков, мне бы еще шесть уроков посидеть, послушать… легко даются занятия, любимый предмет математика…  Вообще-то, в будущем планирую быть прокурором. Если я разбогатею, открою собственную спортивную школу по легкой атлетике, чтобы в будущем дети не могли, как сейчас лениться", - рассказал Дамир Хмаил.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

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