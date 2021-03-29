Хуторской об акции "Бессмертный полк": может пройти в двух форматах

Шествие "Бессмертного полка" в 2021 году готовится как в живом, так и в онлайн-формате. Итоговое решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки в мае, заявил глава исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Радио Хуторской об акции "Бессмертный полк": может пройти в двух форматах

Хуторской отметил, что Центральный штаб движения исполкома и региональные отделения в полную силу уже больше месяца готовятся к обоим форматам шествия.

"Практически готов проект "Бессмертный полк" к онлайн-запуску. Мы сейчас выполняем нашу обычную работу для подготовки обычного формата шествия по улицам, по площадям наших городов и сел. Как бы ни сложилась обстановка, позволит ли эпидемиологическая ситуация – мы не ясновидящие, мы сказать не можем. Но мы будем готовы к обоим форматам и готовимся в полную силу", - рассказал Хуторской в медиацентре МИА "Россия сегодня".

Каждый день, по его словам, исполком отслеживает ситуацию, проводит консультации и с местными исполнительными органами, и с федеральными властями, которые в рамках своих компетенций при поддержке санэпиднадзора отслеживают то, что происходит в России.

"Естественно, этот год отличается от прошлого и по вирусной опасности, и по всему, даже по погоде. Давайте не будем расслабляться. Надо готовиться по-настоящему к празднику, к величайшему празднику – 9 Мая", - добавил Артем Хуторской.

Подробнее о проведении акции в честь Дня Победы слушайте в аудиофайле.