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Купалба об Александре Евтееве: погасла яркая, неординарная звезда

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210329/1032108456/Kupalba-ob-Aleksandre-Evteeve-pogasla-yarkaya-neordinarnaya-zvezda.html

Не стало бывшего командующего коллективными силами СНГ в зоне грузино-абхазского противостояния Александра Евтеева. О роли Александра Евтеева в поддержании мира в зоне конфликта, о его личности в эфире радио Sputnik рассказал посол ПМР в Абхазии Гарри Купалба.

Радио
Купалба об Александре Евтееве: погасла яркая, неординарная звезда

Посол Приднепровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба вспоминает, что познакомился с Александром Евтеевым с первых дней его вступления в должность командующего миротворческими силами, так как в тот период он курировал деятельность миротворческих сил и миссии военных наблюдателей.

"Весть о скоропостижной кончине генерал-лейтенанта Евтеева глубоко потрясла нас и всех людей, которые его хорошо знали, а его знали очень многие. Говорят, когда человек уходит в безбрежность мироздания, гаснет звезда. Если это так, то погасла очень удивительная, яркая, неординарная звезда. Смерть особенно жестока, когда уходят люди в расцвете творческих сил, а ему было всего 67 лет… Мы регулярно встречались с ним, раза три-четыре в неделю, обсуждали ситуацию в зоне безопасности и в зоне ограничения вооружения. В тот период обстановка в Галском районе, да и в Зугдидском в зоне ответственности командующего, была очень сложная. Проникали диверсионные группы, проводя подрывы транспортных средств, похищали и убивали мирных граждан, захватывались в заложники и российские миротворцы", - рассказал Купалба.

Говоря о человеческих качествах Евтеева, Гарри Купалба подчеркнул, что это был  очень мягкий и интеллигентный человек.

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