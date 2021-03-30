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Круглый о вакцинации от коронавируса: политизировать этот процесс неправильно

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1038)
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Почему вакцина от коронавируса не может быть достоянием только богатых стран, объясняет заслуженный врач России Владимир Круглый.

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Круглый о вакцинации от коронавируса: политизировать этот процесс неправильно

Россия никогда не политизировала тему вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону, который обвинил Россию и Китай в попытках "оказывать влияние" с помощью вакцин. По словам Макрона, Европа из-за этого якобы столкнулась с "мировой войной нового типа".

На самом деле, если предоставлять вакцины только богатым странам или тем, кто разрабатывает эти препараты, пандемию победить не получится, уверен член комитета Совета Федерации России по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"Чем хуже эпидемиологическая ситуация в государстве, тем больше там должно быть вакцин. Политизировать этот процесс совершенно неправильно", – подчеркнул Круглый в комментарии для Sputnik.

Он признал, что конкуренция между вакцинами, безусловно, есть. Но именно поэтому важно сделать так, чтобы вся информация по препаратам была честной. И никому не стоит пытаться приукрасить или намеренно ухудшить показатели. 

"На последнем заседании ПАСЕ состоялась дискуссия именно на эту тему. Почти все депутаты сошлись во мнении, что вакцинация должна быть вне политики. Особняком была украинская делегация, заявившая, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет применять российскую вакцину. К ним присоединились и грузинские коллеги, но в Европе другое мнение", - отметил заслуженный врач России.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат "Спутник V" сейчас проходит процедуру одобрения европейским регулятором. Европейское агентство лекарственных средств еще в начале марта начало экспертизу, чтобы выявить соответствие российской вакцины европейским стандартам.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1038)

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