Такие обстоятельства: Квеквескири о динамике банковских переводов

О динамике банковских переводов, как на них повлиял отток трудовых мигрантов из Абхазии и майнинговый бизнес, в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления исследования информации и статистики Национального банка Абхазии Георгий Квеквескири.

Радио Такие обстоятельства: Квеквескири о динамике банковских переводов

Начальник управления исследования информации и статистики Национального банка Абхазии Георгий Квеквескири в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, что из общей суммы банковских переводов большая часть приходится на Россию.

"Надо учитывать тот момент, что большая часть переводов приходится на Россию, это 80% от общей суммы. Если выделять Среднюю Азию, то это всего 11%, это практически 600 миллионов рублей. По сравнению с 2019 годом сумма снизилась на 133 миллиона рублей, прежде всего это касается Узбекистана и Таджикистана", - подчеркнул он.

Что касается обналичивания денег через банкоматы и можно ли это связать майнингом, Георгий Квеквескири заметил, что формы отчетности не существует.

"Если бы эта деятельность была лицензированной, они бы сдавали какие-то отчеты в Управление госстатистики, мы могли бы сделать какой-то анализ. Поэтому мы можем только косвенно судить о том объеме, который был в 2020 году. По картам международных платежных систем было совершено операций на сумму практически семь миллиардов рублей, что больше на миллиард рублей, чем за 2019 год. Но опять же мы не можем судить, что конкретно послужило этому росту", - говорит он.

При этом Квеквескири отметил, что майнинг криптовалют повлиял на эти цифры, но сказать насколько – сложно.

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