Соболев о прыжке с вертолета на сноуборде: в отличие от Сочи, в Абхазии есть где полетать

Почему российский сноубордист Алексей Соболев выбрал горы Абхазии для своего прыжка с вертолета, сам исполнитель опасного трюка рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия.

Радио Соболев о прыжке с вертолета на сноуборде: в Абхазии, в отличие от Сочи, есть где полетать

Алексей Соболев катается на сноуборде уже более 20 лет, является семикратным чемпионом России по фристайлу.

Недавно он реализовал в Абхазии свою давнюю мечту - прокатился по склону заснеженных гор, спрыгнув на вершину хребта с вертолета.

В Сочи особо нет мест, где можно полетать. Потому что здесь все близко, все рядом. В Абхазии мест намного больше. Место, которое мы выбирали, должно определенным образом подходить под этот прыжок – там должен быть свежий снег, должен быть сильный уклон, место должно быть на хребте. Все эти "звезды" сложились, и мы прилетели в Абхазию. Подготовка в плане прыжков у меня была, но оттренировать этот трюк было практически невозможно вне вертолета, потому что есть много подводных камней, которые усложняют этот прыжок. Во-первых, я летел снаружи и держался за одну веревку рукой, а подо мной было метров 200. Ветер был, сдувал вертолет, а от лопастей вертолета шел воздух, меня придавливало. Такую историю не потренируешь. Было настолько страшно, что к моменту подлета было все равно, откуда прыгать, лишь бы на земле оказаться", - рассказал спортсмен.

Говоря о том, почему решился на этот рискованный трюк, Алексей отметил, что постоянно хочется узнать границы, которые есть в этом мире.