Журавлев о возможном разрыве дипотношений РФ с США: при таком подходе диалог не получится

Радио Журавлев о возможном разрыве дипотношений РФ с США: при таком подходе диалог не получится

У США не получится говорить с Россией с позиции силы, заявили в Кремле.

"Это невозможно. Американцы сейчас, как мантру, повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам", комментируя возможность разрыва дипотношений с Вашингтоном.

Кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Кремля.

"К сожалению, американцы, с одной стороны, говорят о диалоге, с другой стороны, воспринимают диалог, как свой монолог. При таком подходе диалога не получится, потому что американская сторона исходит из того, что слушать собеседника не обязательно, достаточно ему высказать свои пожелания, а он должен все это сделать. При этом еще и форма, в которой американцы выступают, весьма недипломатична. Трудно предположить, что можно разговаривать с человеком, который тебя оскорбит. Также и со странами. Россия конечно же готова на диалог, не закрывает двери для переговоров, но Россия требует элементарного уважения, иначе диалог бессмысленен. Это не вопрос обид – это вопрос эффективности разговора. Если с вами позволяют себе говорить, как с не платившими должниками, то какой смысл разговаривать? Поэтому, да, диалог нужен. Мы за диалог. Американцы тоже вроде бы за диалог, но они все время забывают, что в диалоге есть два партнера", - отметил Журавлев.

Российско-американские отношения традиционно носят напряженный характер. В 2014 году они ухудшились после госпереворота на Украине и возвращения Крыма. В 2016-м после президентских выборов в США Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве. В России неоднократно отвергали все обвинения, но американцы регулярно вводят санкции против российских граждан, компаний и целых секторов экономики. Новое обострение началось после заявлений Байдена в СМИ, Москва вызвала посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций.