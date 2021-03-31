Такие обстоятельства: Джопуа о взаимодействии Москвы и Абхазии в сфере охраны памятников

Департамент охраны памятников Москвы будет оказывать содействие департаменту охраны памятников историко-культурного наследия Абхазии, сказал министр культуры республики Гудиса Агрба на пресс-конференции по итогам визита в Москву. На первом этапе московский департамент пригласил абхазских коллег в Москву, где будет возможность повысить квалификацию наших работников, отметил Агрба.
"Появилась замечательная возможность перенять передовой опыт Мосгорнаследия в сфере сохранения объектов культурного наследия. Мосгорнаследие обладает хорошим опытом в сфере сохранения памятников России. Даже регионы перенимают тот опыт, который есть в Москве. 8000 архитектурных памятников в городе, 300 памятников археологии, и механизм сохранности выстроен хорошим образом. В Москве есть различные правовые механизмы для сохранения объектов наследия, мы надеемся, что опыт исполнения законотворческих проектов и других постановлений сможем перенять", - отметил Джопуа.
По словам специалиста, стажировка предполагает участие в практической работе, с выездами на объекты культурного наследия, участие в работе по подготовке документации.
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