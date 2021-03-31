Гражданин и начальник: Маршания об итогах работы Сухумского Горсобрания VI созыва

Радио Гражданин и начальник: Маршания об итогах работы Сухумского горсобрания VI созыва

Последнее заседание депутатов VI созыва Сухумского городского Собрания состоялось во вторник 30 марта. 11 апреля состоятся выборы депутатов VII созыва.

Председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Маршания в беседе на радио рассказал о вопросах последнего заседания. Говоря об изменениях в названии улиц, Маршания отметил, что процедура проходит только по обращению граждан или же инициативных групп в администрацию города.

"Обращения попадают в администрацию города, если глава считает целесообразным их рассмотрение, то он спускает в Собрание. К концу работы созыва очень много стало обращений, хотя за предыдущие четыре года таких было немного. Улицы, парки мы называем только именами известных людей, которые имеют большие заслуги перед родиной", - отметил Маршания.

Подводя итоги работы Сухумского городского Собрания, Маршания подчеркнул, что большинство обращений от граждан в администрацию столицы связано с проблемами коммунального хозяйства.

"Вместо положенных четырех лет, Собрание работало почти пять, из-за пандемии выборы были отложены, за это время было принято около 150 решений, которые касались жизнедеятельности города. Решения по увеличению пособий, по коммунальному хозяйству и так далее. Бюджет города - один миллиард рублей, этих средств не хватает для того, чтобы решить все проблемы в городе, но администрация столицы в полной мере содействует в решении проблем граждан", - сказал Маршания.