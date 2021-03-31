Такие обстоятельства: Хибба о признании Абхазии независимой Советской Республикой

Радио Такие обстоятельства: Хибба о признании Абхазии независимой Советской Республикой

Независимая Советская Социалистическая Республика Абхазия формально была провозглашена 31 марта 1921 года. Абхазия около года (до февраля 1922 года) была независима как от советской России, так и от советской Грузии. 21 мая 1921 года Ревком Грузии подписал Декларацию "О независимости Социалистической Советской Республики Абхазия". Через 45 дней после объявления Грузревкомом Декларации о независимости ССР Абхазии по воле Сталина началась закулисная кампания по ее ликвидации. В декабре 1921 года лидеры Абхазии под сильным нажимом Сталина и Орджоникидзе вынуждены были заключить с Грузией "особый союзный договор", ратифицированный 17 февраля 1922 года, который зафиксировал равноправие двух республик. С 1922 года до февраля 1931 года ССР Абхазия называлась "договорной".

"… эта риторика о том, что лучше быть с Грузией просачивалась с самых первых дней. 16 декабря 1921 года был подписан союзный договор с Грузией, в феврале 1922 года он официально вступил в силу… По поводу провозглашения ССР Абхазии - переоценить значение этого события довольно-таки сложно… В 1864 году было упразднено Абхазское владетельное княжество, и только спустя 57 лет была восстановлена абхазская государственность в виде субъекта советского государства. Это было важным достижением", - сказал Хибба.

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