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Николай Дурманов
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Эксперт о переименовании вакцины от COVID-19 AstraZeneca: попытка перебороть тенденцию

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Sputnik Абхазия
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Эксперт по вопросам биологической безопасности и экологии Николай Дурманов в эфире радио Sputnik рассказал, для чего изменили названия вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Радио
Эксперт о переименовании вакцины от COVID-19 AstraZeneca: попытка перебороть тенденцию

На рынке вакцин развернулась очень острая конкурентная борьба, местами переходящая в борьбу без правил, и AstraZeneca, судя по всему, пострадала больше всех, конкуренты ее не пожалели. Об этом заявил Sputnik эксперт по вопросам биологической безопасности и экологии Николай Дурманов, комментируя переименование данного препарата от коронавируса.

Вакцина против COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca 25 марта получила новое название Vaxzevria. Как сообщалось на сайте европейского агентства EMA, это не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших вакцину. В Австрии у привившегося человека диагностировали множественный тромбоз, и он умер через десять дней после получения первой дозы. Еще одного госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Позднее похожая информация стала поступать и из других европейских стран. Некоторые государства ЕС в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.

"С названием AstraZeneca связана целая серия негативных комментариев и отрицательных отзывов, и люди просто боятся сочетания этих слов. Поэтому перед нами судорожный, по сути, истеричный шаг в попытке перебороть тенденцию, которая преследует несчастную вакцину AstraZeneca. Это обычный рыночный ход с целью изменить отношение, которое сейчас критичное", - сказал Дурманов.

Он отметил, что вопрос о справедливости такой негативной репутации еще предстоит выяснить. Вакцина AstraZeneca, по его словам, просто "хочет вернуться в клуб больших игроков". 

Ранее эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски. Кроме того, ученые продолжат изучать побочные эффекты и действия, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о нем.

 

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