Ахба о погоде в Абхазии на первую половину апреля: наступает время тропического воздуха

Скоро ли ждать по-настоящему теплых весенних дней, пора ли прятать теплую зимнюю одежду, в эфире радио Sputnik прогнозом погоды на первую половину апреля поделилась главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба.

Радио Ахба о погоде в Абхазии на первую половину апреля: наступает время тропического воздуха

В первой половине апреля погода на Черноморском побережье Абхазии по сравнению с первым весеннем месяцем будет устойчивой, сказала Ахба в беседе на радио.

"Апрель характеризуется тем, что температуры воздуха начинают повышаться, и мы сейчас уже наблюдаем такой процесс, будет устойчивый переход среднесуточной температуры на 10 градусов, но в отдельные дни наблюдаются поток холодного воздуха с севера, однако это ненадолго, только один-два дня. В остальные же дни мы наблюдаем активный вынес тепла с юга, то есть устойчивую теплую погоду. С 1 по 5 апреля будут умеренные осадки, переходящие в ливневый дождь с грозой. После 6 числа к нам начинает поступать тропический воздух. В первой половине апреля температура воздуха в среднем будет достигать ночью от 7 до 12 градусов тепла, а днем от 12 до 17, при активном выносе тепла – температуры достигнут до 22-23 градусов", - сказала синоптик в эфире радио Sputnik Абхазия.