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Эксперт о переговорах Путина с Макроном и Меркель: основная тема для Европы - COVID

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Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по различным вопросам международной повестки. В эфире радио Sputnik основные темы беседы прокомментировал эксперт Дмитрий Солонников.

Радио
Эксперт о переговорах Путина с Макроном и Меркель: основная тема для Европы - COVID

В центре разговора – объединение усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС.

Стороны также обменялись мнениями по поводу обстановки в Белоруссии, в Ливии и Сирии, а также обсудили ситуацию на востоке Украины.
Президент РФ выразил Макрону и Меркель серьезную озабоченность эскалацией в Донбассе со стороны Киева, фактическим отказом от режима прекращения огня, отмечается в сообщении.
В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что проблема вакцинации населения от коронавирусной инфекции является на сегодня основной для европейских лидеров.

"Борьба с коронавирусом сейчас – это основная тема, основная повестка дня. Для Европы все остальное – на втором месте, и уж тем более Украина, Сирия или Ливия. Пока Европа не справится с кризисом, вызванным пандемией, все остальное будет волновать ее крайне незначительно. Политики прекрасно понимают, о чем сейчас нужно говорить, чтобы их услышали избиратели. Старый Свет прекрасно понимает, что лучше покупать все вакцины, до которых они могут дотянуться. И если в Австрию можно привезти миллион доз вакцины "Спутник V" – прекрасно. Можно то же самое сделать для Германии, Франции, значит, они будут стараться это сделать. И политики сейчас об этом будут говорить с Владимиром Путиным. Старый Свет больше заинтересован, и подвижки будут к тому, чтобы наша вакцина там оказалась, но играть в общеевропейский концепт они не перестанут, будут смотреть и слушать, что говорят по этому поводу в Европе в целом ", – отметил Дмитрий Солонников.

 

 

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