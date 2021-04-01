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Такие обстоятельства: Иванба о значении смеха в жизни человека

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210401/1032122883/-Takie-obstoyatelstva-Ivanba-o-znachenii-smekha-v-zhizni-cheloveka.html

Почему люди смеются, что это за физиологическая особенность и может ли смех продлевать жизнь, об этом в день смеха в эфире радио Sputnik рассказала невролог Нара Иванба.

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Такие обстоятельства: Иванба о значении смеха в жизни человека

Смех – эмоциональная реакция на разного рода провокации, то есть это не обязательно реакция на юмор, сказала невролог в беседе на радио. Бывает реакция на веселую ситуацию, а может быть проявлением и негативных эмоций, бывает и проявлением серьезной невралгической патологии, отметила Иванба.      

"Когда мы говорим о смехе в адекватной ситуации, юмористической, то это реакция положительная, в виде приятных эмоций, это универсальный способ коммуникации, своего рода социальное взаимодействие, понятное каждому. Что касается истерического смеха, то здесь больше играет роль защитный механизм. Вроде бы негативные эмоции, но проявляются в виде смеха. В патологических ситуациях смех может быть насильственный, даже в рамках эпилептических приступов. Если смех настораживает, то стоит обратиться за медицинской помощью", - объяснила Иванба.      

Если подходить к смеху с точки зрения того, что он повышает уровень серотонина в крови и профилактирует те же неврозы и депрессии, а еще известно, что положительные эмоции улучшают состояние иммунитета, то действительно, можно сказать, что смех продлевает жизнь, заметила невролог.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.    

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