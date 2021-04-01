Такие обстоятельства: Табагуа о законе по майнингу и перспективе "криптобизнеса" в Абхазии

Радио Такие обстоятельства: Табагуа о законе по майнингу и перспективе "криптобизнеса" в Абхазии

Парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг.

"Я думаю, что это все будет достаточно эффективно. Люди должны понимать, кто занимается незаконной добычей криптовалюты, что это будет пресекаться, более того, если административное наказание будет недостаточным, то может прийти и уголовная ответственность. Была работа проведена очень серьезная. Почти два месяца шла очень созидательная работа, и надо признать, что наш коллега Каха Пертая и представитель президента Саида Бутба очень плодотворно поработали, и пришли, на мой взгляд, к очень взвешенному, правильному результату, внесены существенный поправки, которые будут помогать непосредственно в исполнении", - отметил Табагуа.

Депутат поделился своим мнением о перспективах добычи криптовалюты в Абхазии.

"Я всегда был сторонником, даже когда первый проект принесли в Парламент три года тому назад и начали наше мнение узнавать. Это могло бы, на мой взгляд, если в свое время было сделано, серьезно пополнить бюджет "Черноморэнерго", и те проблемы, которые сейчас есть, их могло бы не быть, но наша нерасторопность в принятии быстро правильного закона и быстром его применении привели к тому, к чему мы пришли сегодня", - отметил Табагуа.

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