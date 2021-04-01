Турбаза: Мальцева о раннем бронировании в Абхазии на 2021 год

Бизнес-консультант, гостиничный консалтинг Мария Мальцева рассказала в эфире радио Sputnik о раннем бронировании, его выгодах и поделилась прогнозом на летний туристический сезон в Абхазии.

Радио Турбаза: Мальцева о раннем бронировании в Абхазии на 2021 год

На радио Sputnik Абхазия новая программа "Турбаза". Каждую среду в эфире беседа о курортном и туристическом бизнесе Абхазии. О деталях, нюансах, новых возможностях в туристической отрасли, функционировании этого вида бизнеса, юридических и законодательных аспектах будем говорить с широким кругом спикеров – от профильных ведомств, до операторов, организаторов, практиков, владельцев гостиниц. Одним словом, с теми, чья работа – отдых.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что на абхазском направлении заканчивается раннее бронирование, популярные гостиницы и пансионаты уже останавливают продажи.

Бизнес-консультант, гостиничный консалтинг Мария Мальцева рассказала о выгодах раннего бронирования, какой процент отдыхающих в Абхазии воспользовался акцией, насколько будет востребован отдых в республике в этом году, с чем это связано, о прогнозах в целом на летний сезон.

"Для гостя это (ранее бронирование - ред.) полезно, потому что он может заранее спланировать поездку уже со скидкой и сделать предоплату в несколько этапов… это выгодно ему. Акция распределяет лучшие места по запросу, требованию гостя, то есть остаются уже вершки. Для отеля же это гарантия бронирования на период высокого сезона. После завершения акции раннего бронирования можно планировать продажи, думать по поводу повышения цены или оставлять на прежнем уровне", - сказала Мальцева.

Она отметила, что результаты продаж по акции "ранее бронирование" в этом году выше показателей 2017, 2018 и 2019 годов.

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