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Такие обстоятельства: доктор Дзидзария о последствиях COVID-19

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210402/1032124342/Takie-obstoyatelstva-doktor-Dzidzariya-o-posledstviyakh--COVID-19.html

Что нового стало известно о коронавирусе за последний год и какова дальнейшая жизнь с инфекцией, своими размышлениями на эту тему в эфире радио Sputnik Абхазия поделился врач-онколог, переболевший COVID-19, Александр Дзидзария.

Радио
Такие обстоятельства: доктор Дзидзария о последствиях COVID-19

Вылечившись от коронавирусной инфекции, люди длительно страдают от ряда изменений в организме, которые без лабораторной диагностики иногда не видимы. В числе проблем изменения гормонального фона, отметил в эфире радио Sputnik Абхазия заведующий отделением онкоурологии Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский научный центр рентгенорадиологии" Александр Дзидзария.

"У меня очень многие пациенты, у которых никогда не было проблем с мужскими половыми гормонами. Они их начинали получать после того, как переболели коронавирусом. Например, если мужчина ходил с уровнем тестостерона в организме 25, то после болезни могло снизиться в два раза или на треть. Изменения действительно есть. Насколько правдоподобны слухи о том, что иногда может возникать бесплодие, время покажет, но фертильность (способность к воспроизведению здорового потомства - примеч.), безусловно, будет падать, учитывая, что падает уровень тестостерона. Изменения могут быть обусловлены и лечением, потому что многие болеют тяжело и принимают серьезные препараты", - сказал Дзидзария.

Он отметил важность индивидуального подхода в лечении COVID-19.

Врач-онколог Дзидзария рассказал и о своем отношении к вакцинации от коронавирусной инфекции.

Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.

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