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Кошкин о присутствии НАТО в Грузии: наращивание потенциала или игра в доминанту

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210402/1032134129/Koshkin-o-prisutstvii-NATO-v-Gruzii-naraschivanie-potentsiala-ili-igra-v-dominantu.html

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал в эфире радио Sputnik о влиянии НАТО на Грузию.

Радио
Кошкин о присутствии НАТО в Грузии: наращивание потенциала или игра в доминанту

Во время 52-го очередного раунда международных дискуссий по безопасности в Закавказье в Женевском Дворце югоосетинской делегацией была выражена серьезная обеспокоенность в связи с расширением присутствия НАТО на территории Грузии и продолжающимся усиленным наращиванием наступательного потенциала вооруженных сил Грузии. Как рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, новая команда в Вашингтоне под руководством Джо Байдена требует от НАТО оживить свою работу и не только в направлении Российской Федерации, но и в Закавказье.

"Они бы хотели здесь доминировать, но чтобы эту политику проводили турецкие власти, но после событий в Нагорном Карабахе ситуация сложилась иначе. Баку стал партнером России, Ереван стал стратегическим союзником Москвы. В этой ситуации тяжело пробить брешь, и только Турция могла сделать. Еще один подход - это как можно активнее приглашать Грузию в НАТО, тем самым активизировать антироссийские настроения в Закавказье", - сказал Андрей Петрович.

Кошкин добавил, что НАТО играет свою игру доминирования в Закавказье при помощи Грузии. Но при этом требует от Грузии играть под дудку НАТО.

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