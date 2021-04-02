Кошкин о присутствии НАТО в Грузии: наращивание потенциала или игра в доминанту

Радио Кошкин о присутствии НАТО в Грузии: наращивание потенциала или игра в доминанту

Во время 52-го очередного раунда международных дискуссий по безопасности в Закавказье в Женевском Дворце югоосетинской делегацией была выражена серьезная обеспокоенность в связи с расширением присутствия НАТО на территории Грузии и продолжающимся усиленным наращиванием наступательного потенциала вооруженных сил Грузии. Как рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, новая команда в Вашингтоне под руководством Джо Байдена требует от НАТО оживить свою работу и не только в направлении Российской Федерации, но и в Закавказье.

"Они бы хотели здесь доминировать, но чтобы эту политику проводили турецкие власти, но после событий в Нагорном Карабахе ситуация сложилась иначе. Баку стал партнером России, Ереван стал стратегическим союзником Москвы. В этой ситуации тяжело пробить брешь, и только Турция могла сделать. Еще один подход - это как можно активнее приглашать Грузию в НАТО, тем самым активизировать антироссийские настроения в Закавказье", - сказал Андрей Петрович.

Кошкин добавил, что НАТО играет свою игру доминирования в Закавказье при помощи Грузии. Но при этом требует от Грузии играть под дудку НАТО.