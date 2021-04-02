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Такие обстоятельства: Шалашаа о влиянии денежных переводов на экономику

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210402/1032134607/Takie-obstoyatelstva-Shalashaa-o-vliyanii-denezhnykh-perevodov-na-ekonomiku.html

Директор Института экономики Заур Шалашаа в эфире радио Sputnik рассказал, как на экономике отразился отток мигрантов из страны и какова связь между майнингом и переводом денег в республику.

Радио
Такие обстоятельства: Шалашаа о влиянии денежных переводов на экономику

Специалисты банковской сферы фиксируют уменьшение денежных переводов из Абхазии, при этом обналичивание средств через банкоматы, напротив, идет в рост. Как эти тенденции влияют на экономику, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института экономики Заур Шалашаа.

Заур Шалашаа уверен, что выросшие показатели обналичивания денежных средств через банкоматы связаны с майнингом криптовалют в стране.

"По имеющейся информации, майнинговые фермы как работали, так и работают. В каких-то местах эту работу более или менее прикрыли, ждут, когда наступят лучшие времена, но многие работают. К сожалению, мы не видим официальной отчетности, откуда безналичный рост", - отметил он.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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