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Беляева о росте числа больных коронавирусом: все радостно сняли маски

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1239)
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Sputnik Абхазия
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Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в эфире радио Sputnik рассказала, как несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции и, как следствие, рост числа заболевших коронавируса может отразиться на приближающемся курортном сезоне.

Радио
Беляева о росте числа больных коронавирусом: все радостно сняли маски

Санитарный врач сообщила, что в столице Абхазии наблюдается четкий, умеренный рост заболеваемости коронавирусом.

"Это связано с тем, что все радостно сняли маски. Я понимаю, что люди устали. В последнее время наблюдаю очень мало людей в масках. Вот вам и рост. Опять стали организовывать домашние мероприятия – дни рождения, другие праздники, стали активно посещать места общепита. Общение людей между собой усилилось, и вот результат. После того как в Абхазии ввели жесткий карантин, у нас заболеваемость прогрессивно снижалась. Потому что носили маски и государством было резко ограничены тесные контакты людей. Это была крайняя вынужденная мера. Надеть маску и руки почистить – это сейчас не так дорого и тяжело. Если мы будем продолжать теми же темпами, опять придется расширять Гудауту (гудаутский ковидный госпиталь – ред.), опять будет нарастать количество больных, в том числе тяжелых. Мы бы хотели всеми силами этого избежать. Если люди будут себя вести безответственно, то, боюсь, с летним сезоном у нас начнутся проблемы. Если будет такой динамический рост, то к концу мая мы как раз подойдем с большим количеством болеющих, и вряд ли к нам кто-то поедет, тем более мы еще не получили вакцину от коронавируса. И если в прошлом году у нас был относительно спокойный очаг, если сравнивать с общемировой ситуацией, то в этом году может случиться так, что мы превратимся в очаг инфекции, и люди будут бояться к нам ехать", - сказала Алла Беляева.

Врач считает, что если удастся удержать ситуацию хотя бы на том уровне, что есть сейчас, то это положительно скажется на Абхазии как на курортной стране.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1239)

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