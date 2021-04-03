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"Страхи/Ошибки": как родителям пережить переходный возраст детей

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210403/1032146257/Strakhi-Oshibki-Kak-roditelyam-perezhit-perekhodnyy-vozrast-detey.html

Подростковый возраст — это гормоны, стресс в школе, юношеский максимализм и чувство взрослости. Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"?

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"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей?

Как результат — опасность подсесть на наркотики или подхватить ЗППП. Именно в этот период родителям важно соблюдать дистанцию с ребенком и не "навредить советом". 

Как уберечь подростков от непоправимых ошибок и при этом не раздражать их? В чем секрет правильного диалога родителей и детей? Вместе с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой говорим о том, как родителям пережить переходный возраст детей с наименьшими потерями.

2:25 Почему у подростков не работает "торможение"?

5:00 Баланс в диалоге родителей и детей

10:50 Даже психолог допускает ошибки в отношениях со своим ребенком-подростком

15:30 Как родителям не раздражать подростка?

16:20 Когда пора вести подростка к психологу?

18:17 Сколько длится подростковый бунт?

22:10 Нужно ли наказывать подростков?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Подкасты РИА (510)

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