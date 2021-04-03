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"Этот звук слышат только люди младше 20". Когда начинается "старость"?

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Почему так много негативных стереотипов вокруг старости, как определяется ее граница и что тогда понимать под словом "старый"? Что современные тридцатилетние думают о старости и пенсии и как со временем изменяется отношение к этому?

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"Этот звук слышат только люди младше 20". Когда начинается "старость"?

Сегодня почти каждый "доживший" до 30 начинает называть себя старым. И понятие это часто воспринимается отрицательно. 

"Пенсия — это время отдыха" — еще один стереотип, потому что на деле пожилой человек, как правило, не мыслит себя без труда. Какие особенности у российской старости, что же все-таки означает фраза "выйти на пенсию" и когда и как начинать к этому готовиться? Рассказывал социолог РАНхиГС Дмитрий Рогозин, Лина и Ваня представляли, что с ними будет после 70 лет, а Ксюша признавалась, почему дом в Португалии на старости лет - все же недостижимая мечта.

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Подкасты РИА (510)

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