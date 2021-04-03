"Правда тела". Как изменить питание, чтобы накачать мышцы и похудеть

Существует ли "углеводное окно", когда можно есть что угодно? Когда и что лучше есть (и всегда ли работает правило про "грамм белка на килограмм веса человека")? На главные вопросы о "рационе физкультурника" отвечает спортивный диетолог, нутрициолог Андрей Золотарев.
01:50 "Для начала нужно понять, готов ли ваш организм"
06:25 Почему первым делом нужно исключить из питания фастфуд (и чем плох гамбургер из таких ресторанов)
10:50 За какое время ДО и ПОСЛЕ тренировки нужно есть
11:40 Зачем в Америке в профессиональных залах кросс-фита стоят бочки
12:35 Что лучше съесть за пару часов до тренировки (если собираетесь не просто стоять рядом с тренажером)
14:12 Можно ли заниматься фитнесом или бегать натощак
16:30 Тренировка вечером: ужинаем до или после?
18:37 "Углеводное окно": миф или нет (и для кого оно работает?)
20:44 Нужны ли сахарозаменители и другие "более правильные" продукты
24:35 Сочетается ли спортивный образ жизни с алкоголем (и можно ли пить перед тренировкой)
28:37 Нужны ли БАДы, протеиновые коктейли и жиросжигатели
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