00:29 04 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.07
  • EUR89.59
Поиск
© Sputnik

Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (511)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210403/1032146272/Pochemu-lyudi-stanovyatsya-druzyami-Vygoda-Lyubov-Skrytye-prichiny.html

Как дружить правильно и поддерживать отношения? Есть ли правила дружбы и как не потерять близкого человека? И возможно ли завязать крепкие дружеские отношения в зрелом возрасте?

Радио
Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины

У каждого из нас есть друзья, но могут ли дружить, например, животные? Могут. Есть немало подобных примеров, а значит, иметь друзей – настоящая биологическая потребность.

Что такое дружба, как ее создавать и поддерживать – обсуждаем с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой.

1:25 Есть ли дружба у животных?

5:40 Почему мы дружим?

8:25 Какие правила нельзя нарушать?

10.35 Как поддерживать отношения?

13.35 Неравная дружба

17:30 Дружба на работе

20:35 Ревность и выстраивание личных границ

22.30 Может ли возникнуть дружба в зрелом возрасте?

24.20 О дружбе в социальных сетях

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (511)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Сумрак, огни и фантастика: спектакль "Соляриc" в РУСДРАМе
Стрельбы расчетов самоходных пушек "Гиацинт-С" в Амурской области
Карты, деньги, банкоматы: работа Национальной платежной системы "АПРА" за шесть лет


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться