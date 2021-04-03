Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины

У каждого из нас есть друзья, но могут ли дружить, например, животные? Могут. Есть немало подобных примеров, а значит, иметь друзей – настоящая биологическая потребность.
Что такое дружба, как ее создавать и поддерживать – обсуждаем с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой.
1:25 Есть ли дружба у животных?
5:40 Почему мы дружим?
8:25 Какие правила нельзя нарушать?
10.35 Как поддерживать отношения?
13.35 Неравная дружба
17:30 Дружба на работе
20:35 Ревность и выстраивание личных границ
22.30 Может ли возникнуть дружба в зрелом возрасте?
24.20 О дружбе в социальных сетях
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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