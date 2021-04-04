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"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I

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Темы:
Подкасты РИА (513)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210404/1032149219/Lekar-vmesto-vracha-i-zapret-na-obschestvo-yazykovye-reformy-Pavla-I.html

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Радио
"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I

Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"?

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Темы:
Подкасты РИА (513)

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