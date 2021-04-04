"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I
Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"?
Николай Чиковани - известный театральный деятель Абхазии, был режиссером Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба и конферансье Государственного ансамбля танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия.