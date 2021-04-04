"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток

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"Сталин строил эти высотки, чтобы произвести собственную реинкарнацию": правда ли, что здания МГУ, МИД и другие "сталинские сестры" стоят на географических разломах и местах кровопролитий?
А если соединить их линиями - они пересекутся в одной точке? И почему сталинские высотки заложили в один день и час, запретив при этом другие стройки?
Разбираем самую популярную легенду о сталинских высотках вместе с блогером, москвоведом, экскурсоводом Светланой Килиной.
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