"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток

"Сталин строил эти высотки, чтобы произвести собственную реинкарнацию": правда ли, что здания МГУ, МИД и другие "сталинские сестры" стоят на географических разломах и местах кровопролитий?

Радио "Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток

А если соединить их линиями - они пересекутся в одной точке? И почему сталинские высотки заложили в один день и час, запретив при этом другие стройки?

Разбираем самую популярную легенду о сталинских высотках вместе с блогером, москвоведом, экскурсоводом Светланой Килиной.

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