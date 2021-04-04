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"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток

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Подкасты РИА (514)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210404/1032149231/Piramidy-dlya-reinkarnatsii-vozhdya-taynye-smysly-stalinskikh-vysotok.html

"Сталин строил эти высотки, чтобы произвести собственную реинкарнацию": правда ли, что здания МГУ, МИД и другие "сталинские сестры" стоят на географических разломах и местах кровопролитий?

Радио
"Пирамиды для реинкарнации вождя": тайные смыслы сталинских высоток

А если соединить их линиями - они пересекутся в одной точке? И почему сталинские высотки заложили в один день и час, запретив при этом другие стройки?

Разбираем самую популярную легенду о сталинских высотках вместе с блогером, москвоведом, экскурсоводом Светланой Килиной.

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Темы:
Подкасты РИА (514)

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